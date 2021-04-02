Директора школы №7 в Пятигорске могут уволить из-за грязи и плесени на стенах

В сети появились кадры общеобразовательной школы №7, в которой не соблюдают санитарные нормы. На полах и стенах грязь, в спортзале пошла плесень. Родители посчитали такие условия неприемлемыми для детей и пожаловались в ведомства.

Официальная проверка показала, что в школе действительно не проводится дезинфекция и регулярная уборка, вентиляции в помещения неисправны, урны на территории школы "ломятся" от мусора.

- Таким образом, в школе не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами находится в неудовлетворительном состоянии, - прокомментировали в администрации Пятигорска.

В мэрии добавили, что будут проверять администрацию школы. Директора могут уволить из-за нарушения законодательства.

Об результатах проверки сообщило ИА "Победа26".