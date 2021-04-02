На Ставрополье избирательные участки подготовят для 200 тысяч граждан с ОВЗ

Во время совещания в региональном избиркоме подняли вопрос подготовленности мест для инвалидов. Для того, чтобы люди с ОВЗ могли проголосовать, нужно обеспечить безбарьерную среду.

Сейчас практически 100% избирательных участков готовы принять избирателей с проблемами передвижения. Напомним, что в Ставропольском крае сейчас находятся больше 208 тысяч людей с ОВЗ. Во время выборов будут работать волонтеры, которые помогут этой категории граждан оставить свой голос.

Также во время совещания коснулись темы эпидемиологической обстановки в регионе и мер предосторожности во время работы избирательных участков. Важно обеспечить соблюдение всех санитарных предписаний власти.

Напомним, в Ставропольском крае 19 сентября состоятся выборы депутатов Думы Ставропольского края VII созыва.