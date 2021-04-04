В Георгиевске в новый дом из ветхого и аварийного жилья переедут более 160 человек

В Георгиевске на улице Вехова построили новый многоквартирный дом. Туда скоро смогут переехать 161 человек.

Они – участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. Квартиры, которые они получат, будут уже с ремонтом.

Во дворе – детские и спортивные площадки, новые скамейки, освещение и озеленение.

- Это не первый такой проект в крае в этом году. Жилищные условия уже смогли улучшить 72 человека из Ессентуков и Невинномысска. А всего в рамках программы «квартирный вопрос» должен решиться в этом году для 387 земляков, - рассказал Владимир Владимиров.