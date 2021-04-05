На Ставрополье к 5 апреля от коронавируса скончались три пациента

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 58 человек. Число зараженных достигло 50928. За сутки от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1246.

За прошедшие сутки еще 35 пациентов на Ставрополье выписаны из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. В целом, за весь период пандемии число тех, кто смог победить болезнь составляет уже 47 953 человек.

Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. К сегодняшнему утру проведено 1 миллион 552 тысячи таких исследований. По словам губернатора региона, с заболевшими работают врачи.

- Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидпрофилактики также не стоит забывать, - обратился Владимир Владимиров к землякам.