Экс-директору ГУП Ставрополья грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество

В Изобильненском район утвердили обвинение по делу о мошенничестве с причинением крупного ущерба. На скамье подсудимых окажется экс-директор филиала ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В 2017 году начальник районного филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» продал принадлежащую государству землю за 500 тысяч рублей. Покупательнице он сказал, что недвижимость списана с баланса предприятия.

- Неосведомленная о намерениях обвиняемого потерпевшая передала ему денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, не выполнив соответствующие обязательства, - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело направлено в суд. Экс-директору грозит до 6 лет тюрьмы.