Суд признал назначение Клетина на пост главы Георгиевска незаконным

В Ленинском районном суде Ставрополя рассмотрели иск по назначению Максима Клетина на пост главы Георгиевского городского округа. Судья встал на сторону прокурора Ставропольского края, рассказал источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела.

- Прокуратура проверила, были ли соблюдены требования федерального законодательства при назначении на должность Клетина на пост главы. Еще в 2020 году выяснилось, что у Максима Викторовича есть гражданство Израиля. По российскому законодательству, к участию в отборе на пост не допускаются граждане, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство за границей. Выходит, что Клетин никак не мог участвовать в отборе, - сообщил источник.

Иск подал прокурор Ставропольского края. Он требовал признать факт предоставления Клетиным недостоверных сведений об отсутствии у него гражданства и аннулировать решения Думы Георгиевского округа, согласно которым Клетин был избран главой.

- Заседание прошло 5 апреля. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, - подытожил собеседник издания.

Напомним, против Максима Клетина возбуждено три уголовных дела. Следствие считает, что экс-чиновник угрожал любовнице Вилене убийством, подделал диплом о высшем образовании и скрыл иностранное гражданство. Последний факт подтвердили результаты портретной экспертизы, в которой установили внешнее сходство Максима Клетина и Максима Келтона, ранее бывшего в розыске Интерпола. В феврале 2020 года его отстранили от должности.

С 31 марта 2021 года Георгиевским городским округом управляет заместитель министра экономического развития Ставрополья Андрей Зайцев.