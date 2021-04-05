Реки Ставрополя расчистят на субботниках по поручению губернатора

И.о. министра природы Андрей Хлопянов заявил на брифинге о том, что теперь русла рек краевой столицы будут очищать в рамках субботников. Уже расписан график мероприятий, но все сильно зависит от погоды.

- Мы разработали график, он утвержден, мы знаем, какие виды работ будут проведены. И в том числе по Ставрополю – рекам Чле, Ташле и Грушевой. Мы обязательно выполним наше обещание. Мы выйдем с губернатором совместно на уборку, - заявил чиновник.

На этих выходных уже сделали пробный "рейд". Поняли, что не вся земля просохла, есть опасность обвала берега. Это небезопасно для участников субботника, поэтому будут ждать теплой погоды.

Напомним, во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым экоактивист задал вопрос, когда и кто будет приводить в порядок замусоренные городские реки. Глава региона увидел проблему и отдал распоряжения компетентным ведомствам.