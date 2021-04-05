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Общество5 апреля 2021 20:40

В 2020 году на Ставрополье запатентовали на 27 изобретений меньше, чем в 2019

Коронавирус остановил не только работу учреждений, но и усложнил сферу инновационных изобретений
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Роспатент заявили, что в 2020 году обозначился провал в количестве изобретений, которые были запатентованы в Ставропольском крае. Если в 2019 году патенты выдали 161 проектам, то в "ковидный" год - 134.

Уже 5 лет изобретения ставропольцев не попадают в рейтинг 100 лучших. В 2015-2017 годы почти 20 изобретений признали перспективными в самых разных сферах. Отметим, каждый год в крае регистрируют больше сотни инноваций.

Изобретения обычно касаются сфер медицины, инженерии, техники и т.д. Главными субъектами, которые получают патенты, являются Ставропольский государственный аграрный и Северо-Кавказский федеральный университеты.

Об это сообщает ИА "Победа26".