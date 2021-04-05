Власти Пятигорска откроют «самый зеленый» Лазаревский сквер

Пресс-служба администрации Пятигорска сообщила, что 3 мая откроется обновленный Лазаревский сквер. Уже сейчас в нем поменяли плитку, установили новые лавочки, начали кампанию озеленения.

В мэрии отметили, что это будет один из самых "зеленых" скверов города. Также в сквере облагораживают площадь рядом с питьевым источником, которая будет носить имя советского ученого Ивана Павлова.

Напомним, в Ставропольском крае активно идет благоустройство общественных территорий. Проводят уличное освещение, восстанавливают исторические здания, повышают комфорт мест досуга и отдыха жителей региона.