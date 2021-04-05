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Недвижимость5 апреля 2021 21:03

Власти Пятигорска откроют «самый зеленый» Лазаревский сквер

Восстановительные работы в парке уже подходят к завершающему этапу
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба администрации Пятигорска сообщила, что 3 мая откроется обновленный Лазаревский сквер. Уже сейчас в нем поменяли плитку, установили новые лавочки, начали кампанию озеленения.

В мэрии отметили, что это будет один из самых "зеленых" скверов города. Также в сквере облагораживают площадь рядом с питьевым источником, которая будет носить имя советского ученого Ивана Павлова.

Напомним, в Ставропольском крае активно идет благоустройство общественных территорий. Проводят уличное освещение, восстанавливают исторические здания, повышают комфорт мест досуга и отдыха жителей региона.

Строительство и ремонт