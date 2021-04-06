В Дагестане выявили двух заболевших с британским штаммом коронавируса

В Дагестане нашли инфицированных британским штаммом коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 апреля состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан. Подняли вопросы количества заболевших, заполняемости выделенных для них коек и т.д.

Ключевым стало заявление главного санитарного врача Николая Павлова, что на территории Дагестана нашли 2 инфицированных новым британским штаммом COVID-19. Оба человека наблюдаются врачами и уже получили лечение.

Напомним, штамм - мутация вируса, при которой в его геном включаются новые элементы других заболеваний (например ВИЧ). Такой вариант вируса более устойчив к лечению, болезнь протекает намного тяжелее, а заражаемость повышается в два раза. Штамм опасен даже для тех, кто уже переболел коронавирусом.