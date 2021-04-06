Сто человек привлекли к охране цветов из Красной книги и борьбе с браконьерами

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила, что власти поручили около 100 егерям и инспекторам проводить рейды в охранные природные зоны. Это нужно для того, чтобы сохранить жизнь цветов из Красной книги - браконьеры уничтожают их ежегодно.

Одними из зон ответственности специалистов стали Русский лес и гора Стрижамент. За срыв первоцветов пионов, подснежников, горицвет и других нарушителю грозит штраф 5 тысяч и долгая разъяснительная беседа.

- С появлением первоцветов, таких как горицвет, подснежник, пион, тюльпан, появляются и браконьеры, орудующие в лесах и полях. Естественно, их действия пресекают егеря и инспекторы минприроды, оформляя штрафы, - заявил и.о. министра природы Андрей Хлопянов.

Уже сейчас зафиксировали первые случае уничтожения цветов, каждый год егеря отлавливают около 60 браконьеров. Обычно пик их "охоты" приходится на май, когда цветы распускаются.