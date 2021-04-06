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Общество6 апреля 2021 20:03

Сто человек привлекли к охране цветов из Красной книги и борьбе с браконьерами

Каждый год больше 50 браконьеров пытаются уничтожить первоцветы в охраняемых зонах
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила, что власти поручили около 100 егерям и инспекторам проводить рейды в охранные природные зоны. Это нужно для того, чтобы сохранить жизнь цветов из Красной книги - браконьеры уничтожают их ежегодно.

Одними из зон ответственности специалистов стали Русский лес и гора Стрижамент. За срыв первоцветов пионов, подснежников, горицвет и других нарушителю грозит штраф 5 тысяч и долгая разъяснительная беседа.

- С появлением первоцветов, таких как горицвет, подснежник, пион, тюльпан, появляются и браконьеры, орудующие в лесах и полях. Естественно, их действия пресекают егеря и инспекторы минприроды, оформляя штрафы, - заявил и.о. министра природы Андрей Хлопянов.

Уже сейчас зафиксировали первые случае уничтожения цветов, каждый год егеря отлавливают около 60 браконьеров. Обычно пик их "охоты" приходится на май, когда цветы распускаются.

Экология