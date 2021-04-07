Число заболевших ковидом на Ставрополье превысило 51 тыс. человек

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 98 жителей края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье число зараженных ковидом достигло 51057. За последние сутки еще у 98 жителей края выявили этот диагноз. В регионе продолжается вакцинация против коронавируса.

По словам губернатора, помогает поставить перед вирусом иммунный заслон. Так, на днях в наш край привезли новую партию доз вакцины. Тем временем число умерших от ковида достигло 1251.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования семьям этих людей. На сегодняшний день ставропольские медики располагают 22590 дозами первого компонента и 54335 дозами второго компонента вакцины ГамКовидВак. Об этом сообщил глава региона.