На Ставрополье из окна школы выпала ученица

Фото: Инстаграм главы Грачевского округа

Инцидент произошел накануне в средней общеобразовательной школе села Старомарьевка Грачевского округа Ставрополья. Там ученица выпала из окна, самостоятельно открыв его. Об этом сообщил глава округа Сергей Филичкин.

По его словам, школьница сейчас находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Краевой детской клинической больницы под наблюдением медицинских работников.

Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

- По факту произошедшего правоохранительными органами ведется расследование, министерством образования Ставропольского края вместе с управлением образования округа - служебная проверка, - прокомментировал глава района.