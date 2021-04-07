Пациентка клиники в Пятигорске умерла во время удаления жира

В Пятигорске начали расследовать смерть пациентки частной клиники. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

20 марта подозреваемая делала 54-летней пациентке "мезодиссолюцию в зоне живота". В ходе процедуры та скончалась. По предварительной версии, она умерла от анафилактического шока. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека".

- Сейчас следователь СКР по уголовному делу проводит следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор необходимой доказательственной базы, - сказано в сообщении ведомства.

Согласно открытой информации, "мезодиссолюция" - это удаление жира путем введения раствора.