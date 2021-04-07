Житель Ессентуков пять дней убивал свою мать

Иллюстративное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ессентуках вынесли приговор по делу об убийстве 81-летней женщины. Подсудимым выступил ее сын, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

43-летний мужчина жил вместе с пожилой матерью. Женщина не могла свободно передвигаться из-за травм конечностей. Поругавшись с сиделками, в октябре 2020 года сын стал ухаживать за мамой по-своему.

В течение пяти дней преступник издевался над родственницей. Он бил ее и всякий раз требовал ее умереть. При жизни ей было нанесено более 700 ударов руками и ногами по различным частям тела. В итоге от тяжелых травм она скончалась. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".

- Несмотря на непризнание указанным лицом вины в полном объеме предъявленного обвинения, суд принял во внимание доказательства его виновности и согласился с позицией гособвинителя, - сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчине дали 16 лет строгого режима.