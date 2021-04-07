Житель Ставрополья получил 16 лет за жестокое убийство матери

Суд вынес приговор в отношении Александра Анкудинова. Он признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным следствия и суда, в октябре 2020 года Анкудинов, злоупотребляя алкогольными напитками и не желая ухаживать за своей 81-летней матерью, несколько дней издевался над ней. Мужчина избивал ее по различным частям тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Жестокие действия мужчины были зафиксированы камерой видеонаблюдения, запись которой послужила одним из доказательств его виновности в инкриминируемом преступлении.

Суд назначил злоумышленнику наказание - 16 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.