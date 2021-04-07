Депутаты Думы Ставрополья обсудили перспективы развития малоэтажного строительства

В Думе обсудили перспективу развития ИЖС.

О том, как будет развиваться ИЖС говорили на совещании в комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Игоря Андрющенко при участии профильных министерств, органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, а также ресурсоснабжающих организаций.

В 2020 году на территории Ставропольского края было построено более 1,2 млн квадратных метров, 55 % из этого объема составило малоэтажное строительство. Часть домов была построена людьми самостоятельно, а часть - с привлечением подрядных организаций. Комплексная застройка появилась в Ставрополе, Ессентуках и на территории Шпаковского городского округа.

По мнению парламентариев, малоэтажное строительство – сегодня перспективное направление. ИЖС может стать альтернативой многоэтажной застройке и поможет разгрузить крупные агломерации. Однако ряд факторов тормозит развитие малоэтажного строительства на территории Ставропольского края. В частности – нехватка свободных земельных участков, отсутствие инфраструктуры и удаленность участков от важных социальных объектов.

Решать эти проблемы необходимо комплексно, учитывая особенности территорий.

Так, в прошлом году Минстроем РФ был разработан проект госпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации». В рамках проекта предусмотрено привлечение застройщиков к комплексной застройке, увеличение площади земельных участков под ИЖС за счет федеральных земель, частичная компенсация регионам расходов из федерального бюджета на обеспечение инженерной инфраструктуры, создание бесплатного каталога типовых проектов домов, создание ипотечного стандарта для ИЖС.

Парламентарии полагают, что программа задаст новый вектор в малоэтажном строительстве. При этом для ее успешной реализации будет необходимо провести ряд мероприятий.

После утверждения федеральной программы, регионам предстоит обновить нормативную базу. В частности, муниципалитетам нужно будет разработать и принять новые генеральные планы, в том числе с обозначением участков, предназначенных под комплексную малоэтажную застройку с учетом ресурсных коммуникаций, наличия социальной инфраструктуры, транспортной логистики.

На совещании депутаты отмечали, что в муниципалитетах важно рассматривать, в том числе, земельные участки, где действуют производственные или агропромышленные предприятия и есть нехватка кадров. Малоэтажное строительство в данном случае может решить вопрос обеспечения жильем молодых специалистов, которые сейчас имея на руках сертификаты на приобретение жилья, не всегда могут подобрать объект, соответствующий требованиям.

- Сегодня одна из важных задач, стоящих перед государством – обеспечение граждан доступным и качественным жильем. Необходимо использовать все возможности для ее решения. Наш комитет готов к совместной работе по совершенствованию законодательства в этой области, – отметил Игорь Андрющенко.

Необходимые рекомендации по итогам встречи будут направлены всем участникам совещания.