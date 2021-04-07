У исторической клумбы в Ессентуках установили камеры для ее защиты

В Ессентуках занялись защитой высаженных на клумбах цветов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре 2020 года глобально восстановили историческую клумбу. Высадили около 480 квадратных километров, это три тысячи различных видов цветов. Многие из них появились в Ессентуках впервые.

Помимо цветов посадили кустарники и деревья. Это и жимолость, и барбарис Тунберга, и клен розовый фламинго. Самый ценный обитатель клумбы - штамбовая белая ива на ножке.

Акты вандализма начались с начала марта. Хулиганы уничтожили больше 50 редких растений, они их выкопали с корнями. Скорее всего, их похитили, чтобы посадить у себя на участках. Растения, конечно, посадили заново, но встал вопрос их защиты.

Поэтому специалисты повесили камеры видеонаблюдения на фонарных столбах.