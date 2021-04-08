В Пятигорске двое сотрудников ГИБДД ответят за взяточничество

Против начальника отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Отдела МВД России по Пятигорску Юрия Дашкова, а также против государственного инспектора того же подразделения Василия Донцова возбуждено уголовное дело.

Оба фигуранта подозреваются в получении должностным лицом взятки за незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР России.

В середине ноября 2020 года учащийся автошколы Пятигорского техникума экономики и инновационных технологий передал взятку в размере 18 тысяч рублей сотруднику ГИБДД Дашкову.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний правил дорожного движения и навыков управления транспортным средством и выдачу водительского удостоверения.

Кроме того, выяснилось, что в сентябре 2020 года учащийся автошколы частного учреждения дополнительного профессионального образования «Профи» передал взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику ГИБДД Донцову.

Незаконное денежное вознаграждение также предназначалось за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний правил дорожного движения и навыков управления транспортным средством и выдачу водительского удостоверения. Оба фигуранта задержаны.