В Чечне будут пересаживать органы «с учетом вайнахского менталитета»

Архив-"КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Чечне трансплантацию органов будут проводить «с учетом религиозных норм и вайнахского менталитета». Новость прокомментировали в пресс-службе республиканского Минздрава.

По мнению министра Эльхана Сулейманова, в Чечне и на всем Северном Кавказе наблюдается высокая потребность в пересадке органов, но людям приходится за этим выезжать за пределы регионов. За тем в республике будут развивать родственную трансплантацию с учетом религиозных норм и вайнахского менталитета. В регионе хотят открыть филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Представители Центра уже посетили республику.