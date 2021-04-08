На дорогах Ставрополья с 8 апреля стартуют рейды «Пешеход» и «Встречная полоса»

Фото: пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Первые весенние дни на Ставрополье омрачены печальной статистикой дорожно-транспортной аварийности.

Теплая погода, хорошая видимость, сухое дорожное покрытие, побудило «лихачей за рулем» и «беспечных пешеходов» к недисциплинированному поведению в транспортной среде.

Предупредить рост весенних ДТП призваны профилактические мероприятия Госавтоинспекции: «Пешеход» и «Встречная полоса», старт которых объявлен 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В рамках операции «Пешеход» автоинспекторы будут пресекать не только нарушения ПДД водителями, в частности непредставление преимущества движения пешеходов, но и нарушения, допускаемые самим пешеходами, такие как движение по проезжей части, переход автодороги в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора, неиспользование световозвращающих элементов в темно время суток и т.д.

А во время операции «Встречная полоса», сотрудники ГИБДД на аварийно-опасных участках федеральных и региональных автодорог, с использованием средств видеофиксации, а также автомобилей скрытого надзора (без специальной цветографической окраски) будут пресекать грубые правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

Рейды продляется до 18 апреля.