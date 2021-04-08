Минэнерго Ставрополья научил экономить 8 тысяч по квитанциям за свет

Министерство энергетики, промышленности и связи научило ставропольцев экономить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края рассказали, как можно сэкономить на электричестве. По их словам, достаточно выполнять несколько простых правил.

Например, можно заменить лампы накаливания на светодиодные, он потребляют меньше электроэнергии.

- Так, светодиодная лампочка на 8 Вт полностью заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт и позволяет экономить 113 кВт·ч электроэнергии (549 руб. в год при тарифе 4,86 руб. за кВт·ч). С учетом затрат на покупку 10 таких LED лампочек ежегодная экономия составит более 5 тыс. руб, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также следует выключать бытовые приборы из розеток, потому что они потребляют энергию даже в выключенном состоянии, потому что находятся в состоянии ожидания. В среднем расход составляет около 200 кВт*ч/год, то есть 972 руб.

Если соблюдать все эти правила, то можно в сумме сэкономить до 8 тысяч рублей в год на оплату электричества.