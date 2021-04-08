727 новых рабочих мест в Невинномысске предоставят крупные предприниматели

Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что три крупных инвестора разных направлений готовы значительно увеличить количество рабочих мест в городе. В общей сложности должны появиться 727 вакантных мест.

Вопрос о корректировках в соглашении о работе резидентов был рассмотрен на заседании с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

- Накопленный потенциал позволил предприятиям увеличить объем инвестиций и создать дополнительные рабочие места, - сказал Миненков.

Одно из предприятий специализируется на производстве молочных продуктов, сейчас там созданы 197 мест для работы. Планируется увеличить их на 51 место. Другое производство имеет 23 рабочих, а хочет увеличить штат до 237 человек.

Третий резидент - кондитерская фабрика. Здесь работают 87 человек, места увеличат до 549.