На Ставрополье в крупных торговых центрах могут появиться пункты вакцинации

Губернатор Ставрополья поручил краевому министерству здравоохранения проработать вопрос открытия дополнительных пунктов вакцинации в крупных торговых центрах.

Владимир Владимиров отметил растущий интерес жителей региона к вакцинации. Только за минувшие сутки прививку сделали около 7,6 тысячи человек. Всего оба компонента вакцины получили более 82,5 тысячи человек.

Уже к 15 апреля система здравоохранения должна обеспечить возможность проведения до 11 тысяч прививок в сутки, а к 1 мая этот показатель должен быть удвоен.

Сегодня в стационарах края для пациентов с COVID-19 создано 2694 мест.

Этого достаточно при нынешних показателях заболеваемости и превышает потребность: одна пятая часть коек остаются свободными.