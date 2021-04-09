Прокуратура Ставрополья начала проверку после пожара в торговом павильоне

Фото с места: ГУ МЧС по СК

В Предгорном районе начата проверка по факту пожара в торговом павильоне "Привокзальный". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- Прокуратурой Предгорного района организована проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Согласно сведениям ГУ МЧС по Ставрополью, в 10 часов поступил вызов о пожаре. По оперативным данным, горел магазин на площади 200 квадратных метров. На место выехали бригады, общая численность которых составила 52 человека и 15 единиц техники. После 11 часов пожар был потушен. Пострадавших нет.