Глава города-курорта Евгений Моисеев рассказал, что 11 апреля в 20:00 пройдет масштабная акция-флэшмоб ко Дню космонавтики. Ее завершит салют из 60-ти залпов.

Акция представляет собой световое шоу с флэшмобом игры теней. Она погрузит зрителей в атмосферу далекого неизведанного космоса.

- Фасады Бювета-книги с источником минеральной воды превратятся в единый круговой экран, на котором пройдет демонстрация фильма с кадрами зарождения космоса, солнечной системы, планеты Земля, человечества, науки и техники, развития отечественной космонавтики и, конечно же, кинохроникой с легендарным Юрием Гагариным и его всемирно известным: «Поехали!», - рассказал чиновник.

Мероприятие пройдет у питьевого бювета в сквере Штосс, который называется «Бювет-книга». Это здание, у которого на всех его четырех сторонах нанесены тексты и рисунки пэта Михаила Лермонтова, посвященные Кавказским Минеральным Водам.

Высшей точкой станет трансляция кадров запуска аппарата «Восток», во время которой к ногам зрителей пустят клубы дыма, а затем прогремит салют.