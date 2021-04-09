Жители 33 округов Ставрополья проголосуют онлайн за проект благоустройства на 2022

На брифинге в правительстве и.о. министра транспорта Ставропольского края Евгений Штепа заявил, что в этом году голосование за проекты благоустройства пройдет в электронном формате. Ставропольцы из 33 муниципалитетов края отдадут голос через госуслуги или с помощью номера телефона.

Всего будет представлено 85 инициатив благоустройства, один из которых реализуются в 2022 году. Поясним, что в каждом округе будет реализован выбранный местными жителями проект.

- Хотелось бы всех граждан попросить активнее принять участие, потому что именно от их голоса будет зависеть тот объект, который будет реализован в 2022 году, - выразил мнение чиновник.

Благоустройство пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

НАПОМНИМ

В Ставропольском крае открыли платформу голосования за объекты благоустройства

Все жители Ставрополья могут оставить голос, и власти учтут их мнение при формировании программ реставрации и облагораживания (подробнее).