На Ставрополье построят тепличный комбинат для выращивания форели за 1,5 млрд

Новый проект форелевого хозяйства в Ставропольском крае будет реализован в Предгорном округе. Рыбу будут разводить в бассейнах тепличного комбината, скоро начнут строительство корпусов. Цена проекта - 1,5 млрд рублей, которые обеспечат инвесторы.

Производство будет во многом автоматизировано. Улов, кормление, сортировка, взвешивание и т.д. будут проходить без привлечения большого количества работников. Также это будет практически безотходное хозяйство: планируют все переводить в комбикорм.

Строительство предприятия даст минимум 100 дополнительных рабочих мест для ставропольцев. Минсельхоз сообщило, что такого инновационного проекта в этой сфере на Ставрополье еще не было.

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