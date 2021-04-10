В Махачкале в ДТП погиб водитель Cadillac

В Махачкале случилась авария с участием "Cadillac". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Фото: МВД по РД

ДТП случилось 9 апреля, после 23 часов. 31-летний горожанин ехал по улице Казбекова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина въехала в бетонную стену.

Фото: МВД по РД

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с различными телесными повреждениями был доставлен в одну из столичных больниц, где в последующем скончался. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении полиции.