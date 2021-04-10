Уволенный за тапочки водитель "Скорой" выиграл суд в Пятигорске

В Пятигорске рассмотрели апелляционную жалобу водителя "Скорой" Ставрополя. Пятый кассационный суд аннулировал решения нижестоящий органов.

По показаниям работодателя, выступающего в деле ответчиком, водитель находился в рабочее время в плетеных тапочках. Это стало причиной для увольнения. Однако сам работник уверяет, что переобулся в гараже уже после окончания смены. Он подал иск к своему нанимателю, считая, что его слова голословны и не имеют подтверждений.

Ленинский районный и Краевой суды отказал мужчине. Тогда истец обратился в Пятый кассационный суд, который встал на его сторону. Дело вернули в суд первой инстанции в ином составе суда.