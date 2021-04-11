В Железноводске стали чаще отдыхать молодые туристы

Курортный Железноводск чаще всего посещают туристы в возрасте от 25 до 45 лет. О том, что туризм города «молодеет» стало известно по результатам опроса на цифровой платформе «Туристический гид Железноводска».

По данным «Умного города», в Железноводск чаще других приезжают выбирают туристы Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Мурманска и Воронежа. Размещаются отдыхающие, как правило, в санаториях и гостиницах.

Информацию о курорте они узнают через соцсети и от близких людей: родственников, друзей.

При этом 98% отдыхающих порекомендовали бы Железноводск для посещения и готовы приехать сами вернуться сюда на отдых.

Из минусов отмечается недостаточное число заведений общественного питания, развлекательных центров и культурно-досуговых мероприятий.