В Ставрополе ремонт участка трассы на Западном Обходе завершен досрочно

Глава региона Владимир Владимиров сообщил о завершении ремонта трехкилометрового участка трассы по улице Западный Обход. По словам губернатора, ремонт завершили досрочно.

- Дорожное полотно выполнено из современного материала, который устойчив к внешнему воздействию и служит дольше. Дорожники заменили бордюры, отремонтировали пешеходные дорожки и ливневки, обустроили велодорожку, - рассказал в соцсетях губернатор Владимиров.

На 2021 запланирован ремонт еще двух участков дорог – на Серова и Трунова.

В общей сложности в крае планируют отремонтировать 574 километра автотрасс.