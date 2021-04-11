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Общество11 апреля 2021 15:35

В Ставрополе ремонт участка трассы на Западном Обходе завершен досрочно

В этом году в порядок приведут в порядок еще два участка - на Трунова и Серова
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Глава региона Владимир Владимиров сообщил о завершении ремонта трехкилометрового участка трассы по улице Западный Обход. По словам губернатора, ремонт завершили досрочно.

- Дорожное полотно выполнено из современного материала, который устойчив к внешнему воздействию и служит дольше. Дорожники заменили бордюры, отремонтировали пешеходные дорожки и ливневки, обустроили велодорожку, - рассказал в соцсетях губернатор Владимиров.

На 2021 запланирован ремонт еще двух участков дорог – на Серова и Трунова.

В общей сложности в крае планируют отремонтировать 574 километра автотрасс.