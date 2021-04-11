В Ставрополе новая рабочая неделя начнется с дождей и тумана

В Ставрополе новая рабочая неделя выдастся дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют на каждый день, за исключением четверга, 15 апреля.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, утром в понедельник ожидается также туман. Водителям рекомендуют снизить скорость и во время тумана отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

По данным Ставропольского Гидрометценра, в понедельник, 12 апреля, ожидается туман и местами кратковременные дожди. Температура воздуха составит +4°С до +9°С ночью и с +7°С до +17°С днём. Во вторник, 13 апреля, также прогнозируется кратковременный дождь. В течение дня воздух прогреется до +18°С.