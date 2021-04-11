На Ставрополье рекультивируют еще две масштабные свалки

На Ставрополье в течение нескольких лет будет проведена рекультивация свалок. Речь идет о свалках в курортных Железноводске и Пятигорске.

Работы запланированы в рамках нацпроекта «Экология».

По данным минприроды СК, на данный момент идет подготовка документации на рекультивацию свалок в этих территориях. Объекты прошли экспертизу.

На 2021 год запланирована также ликвидация свалок в Нефтекумске и Лермонтове.

На эти цели планируется направить около 193 млн рублей. Общая площадь свалок достигает 27,4 га.