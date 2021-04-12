На Ставрополье 12 апреля стартует операция «Должник». Она продлится 5 дней. Поводом для операции послужили результаты статистики: в крае на сегодняшний день имеется более 600 должников по штрафам за грубые нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Чтобы напомнить им о необходимости оплаты штрафных санкций, будут проводиться мероприятия, в рамках которых участники рейдов посетят на дому и на рабочих местах людей, чтобы взыскать деньги, а также проверить, соблюдает ли лишенный права управления водитель судебные санкции.

Также наряды ДПС проводят рейды на автодорогах. Водители проверяются по базам данных на предмет имеющихся задолженностей по линии Госавтоинспекции.

На постах ДПС функционируют автоматизированные комплексы «Дорожный пристав» и «Крис», позволяющие распознать в транспортном потоке автовладельца, имеющего задолженности.

Напоминаем, санкции статьи 20.25 КоАП РФ грозят неплательщику наказанием в виде двойной оплаты штрафа, а также административным арестом сроком до 15 суток.

Сначала года к ответственности за долги по штрафам сотрудниками ГИБДД привлекли более 11 тысяч водителей-должников.