На Ставрополье перед Днем Победы проходит автопробег

Фото: администрация Грачевского округа

На Ставрополье дан старт автопробегу «Эх, путь-дорожка фронтовая…» и акции «Знамя Победы», посвященных 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

В 2021 году пробег юбилейный - проходит в десятый раз. До 9 мая участники пробега намерены посетить все территории Ставрополья.

Грачевский округ стал первым муниципалитетом в крае, принявшим участников автоколонны ретро-автомобилей из краевого центра. Автопробегом охвачены три населенных пункта - села Старомарьевка, Спицевка и Грачевка.

Участников акции тепло встречали люди старшего поколения, школьники, представители общественности.

После траурной минуты молчания к обелискам в каждом селе возложены цветы и венки в дань памяти бессмертному подвигу павших за Родину воинов. Жители вместе с участниками краевого автопробега развернули увеличенную копию Знамени Победы в честь величия минувших военных побед.