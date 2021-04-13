В Ставропольском крае число умерших от ковида достигло 1278

На Ставрополье к 13 апреля число умерших от коронавируса достигло 1278. А за последние сутки скончались еще пять человек. Глава региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- Коронавирус по-прежнему опасен. К сожалению, за прошедшие сутки произошло 5 летальных случаев. Соболезную родным скончавшихся пациентов.

Также за вчерашний день диагноз подтвердился у 90 жителей Ставрополья. Число зараженных за весь период пандемии достигло 51575.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Прививки сделали уже более 138,6 тысячи человек. Также важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.