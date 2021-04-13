Британский офшор подал к ставропольской фирме иск на три миллиарда рублей

В Арбитражный суд Ставрополья поступил иск компании, оформленной на Британских Виргинских островах, на взыскание более трех миллиардов рублей с одной из сельхозкомпаний региона. Речь идет об ООО «Плюс» в Благодарном. Компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур. Об этом говорится на официальном сайте арбитражного суда Ставропольского края.

Согласно иску, британский офшор требует взыскать со ставропольской фирмы более 37,7 миллионов евро (3 миллиарда 379 миллионов 132 тысячи 609 рублей и 80 копеек по курсу валюты на момент подачи иска - Ред). При этом более 606 миллионов рублей - как проценты за просрочку уплаты основного долга.

В качестве третьих лицу по спору суд решил привлечь еще четыре крупные ставропольские компании и главу одного крестьянско-фермерского хозяйства.

Стоит отметить, что данный иск на сегодняшний день - один из самых "дорогих" из поданных в Арбитражный суд региона. Дело будет рассмотрено в городе Ставрополе 29 апреля.