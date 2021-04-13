На Ставрополье отключат отопление до 19 апреля

13 апреля на брифинге и.о. министра ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко сообщил, что отопительный сезон завершится примерно к 19 апреля. Однако все зависит от того, когда в регион придет тепло. Дату отключения тепла назначают местные власти, потому что могут оценить состояние погоды у себя в муниципалитете.

- Александровский округ уже дал заявку на отключение теплоснабжения. Другие муниципалитеты будут прекращать теплоснабжение с 15 по 19 апреля, - отметил чиновник.

Немаловажно то, что если после отключения тепла снова упадет температура воздуха, отопление подключат заново. Также Марченко отметил, что во время этого отопительного сезона не произошло серьезных поломок сетей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, при каких условиях прекращается отопительный сезон в Ставропольском крае.