На Ставрополье осудили сотрудников ДПС за взяточничество и превышение должностных полномочий

Экс-заместитель командира специализированного батальона ДПС ГИБДД Ессентуков Михаил Потапенко и двое инспектора дорожно-патрульной службы Роман Бородин и Алексей Бяков обвиняются во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, весной 2016 года злоумышленники требовали от перевозчика контрафактной алкогольной продукции 1 миллион рублей. За эти деньги правоохранители обещали, что не станут привлекать его к административной и уголовной ответственности.

Потом снизили сумму взятки до 300 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители весной 2016 года остановили водителя и требовали передать им 30 тысяч рублей. За эти деньги они обещали, что не будут составлять протокол за алкогольное опьянение.

На самом деле мужчина не был пьян. При этом злоумышленники, угрожая организовать положительный результат медосвидетельствования, снизили сумму взятки до 15 тысяч рублей.

На эти требования полицейских мужчина согласился, передав им деньги. Суд назначил Потапенко 7,5 лет исправительной колонии строгого режима. Бородин и Бяков получили – по 8,5 лет исправительной колонии строгого режима.