Губернатор Ставрополья предложил землякам определиться с проведением фестиваля фейерверков

В 2019 году на Ставрополье прошел Международный фестиваль фейерверков «PyroFivePeaks». В прошлом году из-за пандемии он не состоялся. Как сообщил губернатор Ставрополья, в 2021 году мы бы смогли его провести.

- Есть одно важное обстоятельство, которое нужно учесть. Рядом с площадкой фестиваля, около Ессентуков, сейчас идут дорожные работы. Как на федеральной трассе, так и Суворовском шоссе, ведущем в город. До предполагаемого времени проведения фестиваля эти работы завершить не удастся. Поэтому я хочу с вами посоветоваться.

Владимир Владимиров пригласил жителей края поучаствовать в голосовании:

«Вы согласны с тем, чтобы фестиваль фейерверков состоялся и готовы мириться с транспортными неудобствами, которые неизбежно возникнут, когда гости праздника будут разъезжаться»? «Или проведение фестиваля следует отложить, чтобы не создавать пробок?»

Голосование проводится в сторисе Инстаграма главы региона Владимира Владимирова.

Тем временем в комментариях к посту ставропольцы уже стали писать свое мнение по этому вопросу:

- Отложите, дороги еще не готовы;

- А может в Ставрополь перенести фестиваль!?

- Мое предложение, это проведение фестиваля каждый год в разных городах края, так как не все могут посещать подобные мероприятия, а так хоть раз да увидят, - считает жительница Ставрополья.