Больше полусотни водителей фур в Невинномысске получили штрафы от ГАИ с начала года

Пресс-служба администрации Невинномысска рассказала, что за первый квартал 2021 года 60 водителей большегрузов получили штрафы за нарушение правил движения. Они проигнорировали знак, запрещающий проезд габаритным автомобилям. Поэтому инспекторы выписали им штрафы.

Также водителей большегрузов наказали за отсутствие тента на автомобилях при перевозке сыпучих материалов. Не раз бывало, что они попадали на дорогу и осложняли движение транспорта.

Помимо водителей фур и грузовиков штрафы получили лихачи: один из них решил проехаться по набережной Невинномысска и был остановлен полицией.

- Большое спасибо нашим сотрудникам Госавтоинспекции за работу. На дорогах должен быть порядок. Если каждый будет соблюдать ПДД, то аварий станет меньше, а общая культура поведения на дорогах повысится, - поблагодарил сотрудников органов мэр города Михаил Миненков.