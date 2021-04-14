Сотни деревьев вырубают в парке Победы в Ставрополе, чтобы спасти от паразитов

В Ставрополе в парке Победы начали плановую вырубку старых деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Глава ставропольских парков Виктор Бондаренко заявил, что масштабный спил деревьев в парке Победы проходит по плану и под надзором компетентных служб. Спиливают деревья потому, что в сухих стволах заводятся паразиты, которые заражают молодую поросль.

- Это должны делать все - парки, все скверы, леса. Старые деревья падают, они могут причинить вред кому-то. Во-вторых, в них заводятся паразиты, которые уничтожают лес. Поэтому все сухие деревья необходимо вовремя спиливать, чтобы там не заводились паразиты, - объяснил Бондаренко.

Процесс контролирует отдельная комиссия при комитете городского хозяйства, они выдают заключение на вырубку деревьев.