На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 94 жителей края. Число зараженных в регионе достигло 51768. Также за сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 1288. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Нужно помнить, что профилактика очень важна. Безопасность нашего здоровья, здоровья наших близких в значительной мере зависит от нас. Будьте внимательны, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки победить болезнь смогли 111 человек. А за весь период пандемии- 48801.