В Ставропольском крае за сутки от ковид скончались пять человек

На Ставрополье за сутки скончались пять человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписали еще 111 человек. За весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 48,8 тысячи пациентов. Об этом утром 15 апреля сообщил губернатор региона.

Также за вчерашний день скончались пять пациентов. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 94 жителей края. Всего скончались от инфекции 1288.

Глава Ставрополья выразил слова-соболезнования семьям этих людей. За весь период пандемии заболело 51768 человек.

В регионе продолжается вакцинация. К 15 апреля прививку сделали почти 148 тысяч обратившихся.

Около 60 процентов из них получили уже оба компонента вакцины. Число исследований на коронавирус также растет и превысило 1 миллион 615 тысяч. Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь.