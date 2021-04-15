Депутаты Думы Ставрополья оценили реализацию нацпроекта «Культура» в крае

Напомним, что с 2019 года на реализацию нацпроекта в Ставропольском крае из бюджетов всех уровней выделено более 1,225 млрд рублей

В Изобильненском городском округе прошло выездное совещание комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре.

Парламентарии вместе с руководителями и представителями краевых министерств и муниципального образования осмотрели ряд объектов, ставших участниками нацпроекта «Культура», а также обсудили проблемы и перспективы дальнейшей работы.

Для поселка Передового, где проживает около 3 тысяч человек, сельский Дом культуры – центр творческой и деловой жизни. В 2019 году в рамках нацпроекта в здании провели капитальный ремонт, установили современную систему отопления, а также благоустроили прилегающую территорию. Затратили 25,8 млн рублей.

В Доме культуры работают вокальные, хореографические, декоративно-прикладного творчества, спортивные клубы. Также появился кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же для сельчан действует библиотека, открыт мини-музей «Казачья горница». В скором времени там появятся еще и музыкальный класс, оркестр, кружок ИЗО.

В Изобильном, благодаря нацпроекту «Культура», районная детская библиотека преобразилась в современную модельную. Для нее приобрели мультимедийное оборудование и новую мебель.

Более 4 тысяч читателей пользуются полностью обновленным книжным фондом. В учреждении работает 7 клубов по интересам. Дети изучают компьютерные программы, учатся делать презентации.

- Наш комитет в процессе работы, в том числе над краевым бюджетом, особое внимание уделяет реализации в крае национальных проектов и региональных программ. Нацпроект «Культура» позволяет не только вывести учреждения отрасли на более высокий и современный уровень, но и повысить качество жизни людей, создать условия для досуга и культурного развития. Именно поэтому исполнение всех его мероприятий находится на постоянном депутатском контроле, отметил председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов. Он также подчеркнул, что краевое министерство культуры успешно справляется с выполнением задач.

В ходе совещания участники обсудили основные проблемы и направления предстоящей работы. И.о. министра культуры Ставрополья Татьяна Лихачева рассказала, что в 2021 году в регионе отремонтируют 12 домов культуры, 14 детских школ искусств и художественных школ, создадут две модельные библиотеки.

Депутаты предложили популяризировать возможности виртуальных концертных залов, как одного из направлений нацпроекта «Культура».

В настоящее время два виртуальных концертных зала уже действуют в Ставропольской государственной филармонии и в Детской художественной школе Пятигорска.

В перспективе – создание еще трех. Современные технологии позволяют дистанционно присутствовать на концертах прославленных коллективов, услышать лучших мировых и российских исполнителей.

Напомним, что с 2019 года на реализацию нацпроекта в Ставропольском крае из бюджетов всех уровней выделено более 1,225 млрд рублей.

Реконструировали и отремонтировали 40 учреждений культуры, отреставрировано историческое здание Ставропольского краевого театра кукол.

В 6-ти округах появились передвижные автоклубы. 11 детских школ искусств оснастили музыкальными инструментами. Появилось 9 модельных библиотек, современным оборудованием оснащены три кинозала.