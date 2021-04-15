Украина обвинила дагестанские катера в провокации в Азовском море

Украинский флот обвинил Россию в провокации. Фото: пресс-служба министерства обороны РФ

15 апреля 2021 года Украина обвинила Россию в нарушении норм международного морского права. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ опубликовал следующее сообщение: «Лодки ФСБ РФ пытались воспрепятствовать действиям катера ВМФ Украины, находящиеся в боевом состоянии. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи».

В чем заключалась провокация, в ведомстве так и не уточнили. Как выяснила "КП-Северный Кавказ", "лодками ФСБ" оказались дагестанские катера, следовавшие для участия в зачетных морских учениях.

- В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии - в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения - в эти дни совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море, - объяснили в пресс-службе ЮВО.

Ранее "Комсомолка" опубликовала подробный аналитический текст, почему Украина хочет развязать морскую войну с Россией.

ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО В АЗОВСКОМ МОРЕ

Украина также протестует против нахождения российского флота в водах Черного моря, но при этом не хочет расторгать Харьковские соглашения. Договоренности не аннулируют, но хотят контролировать численность, определять места дислокации, устанавливать личный состав кораблей.

Примечательно, что украинские политики, которые подписали и Харьковские соглашения, и соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ попали под уголовное преследование на родине.

СПРАВКА «КП»

Международное морское право - это отрасль международного права, которая определяет правовой статус морских пространств и регулирующих отношения между государствами в связи с их деятельностью в Мировом океане. В Азовском море правовой режим определяется Конвенцией ООН от 1982 года, однако она носит только рекомендательный характер. В документе нет указаний на обязанности государств обеспечивать проход или транзит судов.