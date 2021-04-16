В Дагестане супруги три года «зарабатывали», предлагая интим-услуги в соцсетях

В Дагестане правоохранители задержали супругов из Карабудахкентского района подозревают в серии дистанционных мошенничеств. В задержании приняли участие полицейские из Ямало-Ненецкого округа.

По версии следствия, последние три года муж с женой зарабатывали на жизнь, предлагая в социальных сетях интим-услуги. Организатором в деле был муж, жена вступала в дело, когда нужно было вести переговоры по телефону. Как только клиент «клевал» и предоплата поступала на счет супругов, его отправляли в бан.

Как признался подозреваемый, суммы предоплаты были разные - от двух тысяч рублей и более.

- Число обманутых лиц и общую сумму ущерба полицейским предстоит установить, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».