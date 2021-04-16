В трех округах Ставрополья выявили высокую опасность лесных пожаров

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщила, что в трех муниципалитетах Ставропольского края сохраняется высокий уровень опасности лесных пожаров. Во всех остальных округах степень опасности варьирует от низкой до средней.

- По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза с начала 2021 года в Ставропольском крае на землях иных категорий зарегистрировано 199 термических точек на площади 1956 гектаров, - сказано в сообщении.

Напомним, региональные власти активно подготовились к паводкоопасному сезону, а также к лесным пожарам. Недавно прошли масштабные учения.