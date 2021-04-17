В Арзгире строится новая школа на 475 учеников

Средняя школа №1 села Арзгир имеет солидный возраст. Зданию было почти 70 лет, и оно серьезно обветшало.

В конце концов, пришло в аварийное состояние, и проводить занятия там было нельзя. Поэтому было принято решение его снести и построить новое.

- Демонтаж уже позади. Сейчас на месте будущей школы готов котлован. А в течение года должно появиться современное сооружение, которое позволит обеспечить учебными местами 475 школьников, - рассказал губернатор Ставрополья.

Школа станет больше, а значит все учащиеся смогут заниматься в одну смену. Запланировано и благоустройство территории. Работы идут в хорошем темпе, по графику. Окончание намечено на 2022 год.

- Объект важный и долгожданный. Буду держать строительство на контроле. Еще не раз приеду и проверю, как движется процесс, - добавил Владимир Владимиров.